Roma Nord Ispezioni nelle piscine e controlli contro illegalità e degrado I Carabinieri arrestano 3 persone e ne denunciano 14 Diverse le sanzioni per attività imprenditoriali irregolari

I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato tre persone e denunciato 14 in seguito a controlli nelle piscine di Roma Nord. Durante le ispezioni, sono state comminate diverse sanzioni per attività imprenditoriali irregolari e situazioni di degrado. Le operazioni sono state condotte con il supporto del NIL e del NAS, con l’obiettivo di contrastare illegalità e degrado nelle strutture acquatiche della zona.

Cronache Cittadine ROMA – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, unitamente a personale del NIL e del NAS L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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