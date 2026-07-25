Nettuno Dosi di cocaina negli slip e crack in vendita in strada I Carabinieri arrestano due persone per spaccio e ne denunciano altrettante per ricettazione

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri a Nettuno per spaccio di droga, mentre altre due sono state denunciate per ricettazione. Durante un controllo, i militari hanno trovato una persona con dosi di cocaina negli slip e un'altra che offriva crack in strada. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’intervento in diverse zone del centro abitato.

Cronache Cittadine NETTUNO – Prosegue con incisività l’azione di controllo del territorio, in particolare nel comprensorio del comune di Nettuno, da parte L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nettuno. Contrasto allo spaccio di droga e alla violenza di genere. I Carabinieri arrestano 3 persone e ne denunciano altre 3I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato tre persone e...

Anzio, crack e cocaina nascosti negli slip: oltre 250 dosi sequestrateDurante un controllo nel quartiere Europa, sono state sequestrate più di 250 dosi di cocaina nascoste negli slip di un uomo.

Temi più discussi: Una villetta sul litorale trasformata in una fabbrica del crack; Nettuno. Sorpresi a confezionare dosi di crack. 5 persone - 3 uomini e due donne - arrestate dai Carabinieri. Sequestrati quasi 2Kg di droga; Fabbrica del crack in un prefabbricato a Nettuno: sorpresi a confezionare le dosi, 5 arresti; Santa Maria Coghinas (SS): trovato in possesso di dosi di Cocaina durante una manifestazione estiva: arrestato un uomo dai Carabinieri della compagnia di Valledoria. – CronacaOnline.

Napoli, il discount della cocaina a Pianura: dosi anche a 10 euroDa queste parti una dose di cocaina costa dieci euro. Prezzi popolari, decisamente stracciati, per un mercato in espansione, gestito con piglio da manager. Via Torricelli, Pianura, nulla ... ilmattino.it

Qualcuno del New England può condividere quanto siano diverse le varie stati? reddit

Aveva 3600 dosi di cocaina. Arrestato un uomoL'uomo, senza fissa dimora e già destinatario di un foglio di via obbligatorio, è stato sorpreso in uno scantinato del quartiere Europa-Novacella ... rainews.it