Ostia Controlli contro l’illegalità diffusa sul litorale I Carabinieri denunciano 6 persone e sequestrano droga e armi Sospesa l’attività di un bar per gravi carenze igieniche

Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli sul litorale romano. Sono state sequestrate droga e armi, mentre un bar è stato sospeso per gravi carenze igieniche. I controlli sono stati parte di un’operazione più ampia contro l’illegalità diffusa nella zona.

Cronache Cittadine OSTIA – Nell’ambito di un’articolata e straordinaria attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa sul litorale romano L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Droga nascosta tra i formaggi e furti di elettricità: blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino

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