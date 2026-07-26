Roma massiccia operazione dei carabinieri a Tor Bella Monaca | 11 arresti

Sabato 25 luglio, i carabinieri hanno effettuato un’operazione a Tor Bella Monaca, Roma, arrestando 11 persone. L’intervento ha coinvolto numerosi posti di blocco e perquisizioni in tutto il quartiere. L’attività si inserisce in un piano di controlli straordinari volti a contrastare il crimine nel quartiere. Non sono stati resi noti dettagli sui reati contestati o sulle modalità dell’intervento. L’operazione si svolge seguendo le direttive del Prefetto di Roma.

Nella giornata di sabato 25 luglio, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, i carabinieri hanno svolto un'importante operazione straordinaria di controllo del territorio seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno arrestato 11 persone e ne hanno denunciate altrettante alla Procura della Repubblica. In manette sono finiti quattro soggetti in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e sei individui sorpresi in possesso di cocaina ed eroina. Eseguite anche verifiche presso due esercizi commerciali, nel corso delle quali sono stati denunciati i gestori per furto di energia elettrica e per l'impiego di lavoratori irregolari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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