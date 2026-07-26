Le nuove Norme tecniche attuative (Nta) del Piano regolatore, approvate giovedì in Aula, segnano un primo cambio di paradigma rispetto alla deregulation delle locazioni ad uso turistico, che nelle zone più sature ha impattato sull’identità dei rioni. Resta il tema delle zone esterne alla Città storica, frontiera di nuova espansione dove bed & breakfast e case vacanze stanno aumentando in una cornice generale che, nel decennio tra il 2012 e il 2023, ha registrato il boom di immobili residenziali affittati ai turisti, passati da 4mila a 45mila. Maurizio Veloccia, responsabile dell’Urbanistica, conferma che le Nta sono la premessa di un lavoro più ampio per contemperare lo sviluppo con la tutela dei luoghi attraverso il Regolamento sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Roma, l'assessore all'Urbanistica Veloccia: «Contro l'esplosione di affitti brevi limiti anche fuori dal Centro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Urbanistica. Veloccia: dopo Nta subito regolamento affitti breviDopo l’approvazione della modifica alle Norme tecniche attuative del Piano regolatore generale, l’assessore all’Urbanistica di Roma ha annunciato che...

Firenze, la limitazione agli affitti brevi anche fuori dal centro è realtà: sì del consiglio comunaleIl consiglio comunale di Firenze ha approvato l’estensione delle restrizioni sugli affitti brevi anche alle zone fuori dal centro storico.

Temi più discussi: Le nuove Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma. Intervista all'Assessore Maurizio Veloccia; Roma, l'assessore all'Urbanistica Veloccia: Contro l'esplosione di affitti brevi limiti anche fuori dal Centro; Urbanistica, la Regione colpisce: il voto sulle norme tecniche rimandato al 23 luglio; NTA- Maurizio Veloccia-Concluso Tavolo interistituzionale tra Regione Lazio e Roma Capitale.

Urbanistica tattica a Roma, arrivate a sorpresa 187 proposte. Maurizio Veloccia: Un modo leggero e partecipato per provare a trasformare la città. L'articolo completo di Giorgio Santilli è su #DiarioDiac diariodiac.it/15-luglio-velo… x.com

Roma, l'assessore all'Urbanistica Veloccia: Contro l'esplosione di affitti brevi limiti anche fuori dal CentroMaurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, ritiene che l'aggiornamento del Piano regolatore sia un primo passo per governare b&b e case vacanze. Allo studio ulteriori soluzioni per fissare paletti ... roma.corriere.it

Roma, Veloccia: 'Mai più riconversioni come l’ex Metropolitan'L'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha annunciato che la riconversione dell'ex cinema Metropolitan di via del Corso in centro commerciale sarà l'ultima situazione di questo gen ... it.blastingnews.com