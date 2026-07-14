Dopo l’approvazione della modifica alle Norme tecniche attuative del Piano regolatore generale, l’assessore all’Urbanistica di Roma ha annunciato che nel centro storico sono stati eliminati alcuni vincoli considerati troppo restrittivi. La variazione è immediatamente seguita dall’adozione di un nuovo regolamento per gli affitti brevi, che entrerà in vigore a breve. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle modifiche o sui tempi di attuazione.

Con la modifica delle Norme tecniche attuative del Piano regolatore generale di Roma, l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha dichiarato: “Al centro storico abbiamo eliminato alcuni elementi che ci apparivano troppo regolatori e dirigisti. Questi limiti non hanno preservato la residenzialità né hanno tutelato il piccolo commercio, ma hanno favorito soltanto gli affitti brevi.” Regolamentazione degli affitti brevi. Veloccia ha proseguito spiegando che l’atto che seguirà all’approvazione delle norme sarà proprio la regolamentazione del proliferare degli affitti brevi, un tema di crescente rilevanza per la città di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Urbanistica. Veloccia: dopo Nta subito regolamento affitti brevi

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