Firenze la limitazione agli affitti brevi anche fuori dal centro è realtà | sì del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato l’estensione delle restrizioni sugli affitti brevi anche alle zone fuori dal centro storico. La nuova ordinanza limita le locazioni turistiche a un massimo di 90 giorni all’anno per le abitazioni situate in quartieri periferici, oltre a quelle nel centro. La misura entra in vigore immediatamente, coinvolgendo sia i proprietari che le piattaforme di prenotazione online. La decisione segue le proteste dei residenti contro il sovraffollamento e l’aumento dei prezzi degli affitti.

Firenze, 4 giugno 2026 – Dalle parole ai fatti. L'estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi, già presenti in area Unesco, anche alle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca adesso è realtà, dopo l'approvazione in Consiglio comunale. hanno votato favorevolmente i consiglieri di Pd, Avs-Ecolò e lista Funaro. Contrari i consiglieri di FdI, Fi, Lega, Lista Scmidt, Iv mentre si sono astenuti M5s e Spc. Assente nel momento del voto Eike Schmidt del centrodestra che in mattinata ha parlato del tema con la sindaca Sara Funaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Firenze protesta contro la delibera su stop nuovi affitti brevi

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