Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino, all’altezza del chilometro 7,400 vicino al raccordo anulare. Tre auto sono rimaste coinvolte nello schianto e, tra queste, una persona ha perso la vita. Il traffico ha subito un blocco totale, con lunghe code che si sono formate lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un grave incidente, tra tre automobili, si è verificato nella mattinata sull'autostrada che collega Roma all'aeroporto d Fiumicino. Nell'impatto, che si è verificato all'altezza del chilometro 7,400 in prossimità del raccordo anulare, è morta una persona. Sono posto sono presenti il personale di Anas, l'elisoccorso, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la regolare transitabilita' lungo la complanare nel più breve tempo possibile. Traffico in tilt Per consentire il completamento dei rilievi, Anas fa sapere che è stata provvisoriamente chiusa al traffico la complanare all'autostrada A91 in direzione Fiumicino sulla quale è avvenuto il sinistro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Roma, incidente sull'autostrada per Fiumicino: un morto nello schianto fra tre auto. Traffico in tilt

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ULTIM'ORA CAMION PERDE BANCONOTE IN STRADA: GLI AUTOMOBILISTI SI FERMANO A RACCOGLIERLE - LECCE

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