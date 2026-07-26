Un incidente sulla complanare dell’autostrada Roma-Fiumicino ha causato un morto e coinvolto tre veicoli. La complanare è stata chiusa, provocando un blocco del traffico. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Una persona è morta in un incidente stradale sulla complanare all'autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino, nel quale sono state coinvolte tre auto che si sono scontrate per motivi ancora poco chiari. Per consentire il completamento dei rilievi, è provvisoriamente chiusa al traffico la complanare all’autostrada A91 in direzione Fiumicino sulla quale è avvenuto il sinistro. Chiusa anche la rampa di immissione alla A91 dal Gra in direzione Fiumicino per chi procede in carreggiata interna. Sull’asse principale della A91 si transita temporaneamente sulla corsia di sorpasso. Immediate le conseguenze sul traffico domenicale di auto dirette all'aeroporto Leonardo Da Vinci, fortemente rallentato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incidente stradale sulla Roma-Fiumicino, un morto nello scontro fra tre auto. Complanare chiusa, traffico in tilt

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INCIDENTE SHOCK A ROMA: DUE VENTENNI MORTI SUL COLPO DOPO LO SCONTRO TRA LE LORO DUE MOTO

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