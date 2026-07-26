incidente stradale sulla roma fiumicino un morto nello scontro fra tre auto traffico in tilt

Un incidente sulla A91 Roma-Fiumicino ha provocato un morto e coinvolto tre auto nei pressi del km 7,400, vicino al Grande raccordo anulare in direzione Fiumicino. L’incidente ha causato il blocco del traffico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma una delle persone coinvolte è deceduta. La circolazione risulta ancora congestionata nella zona.

Incidente sulla A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino: al km 7,400 in prossimità del Grande raccordo anulare direzione Fiumicino, tre vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro e una persona è deceduta. Il traffico è rallentato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l'elisoccorso, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la complanare nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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INCIDENTE SHOCK A ROMA: DUE VENTENNI MORTI SUL COLPO DOPO LO SCONTRO TRA LE LORO DUE MOTO

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