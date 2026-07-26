Roma | incidente su autostrada per Fiumicino un morto

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada tra Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Tre automobili sono state coinvolte e si registrano un morto e diversi feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grave incidente stradale, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 7,400, in prossimità del raccordo anulare, e ha purtroppo causato la morte di una persona. Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza. In seguito all’incidente, sono immediatamente intervenuti il personale di Anas, l’elisoccorso, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno lavorato attivamente per gestire l’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la complanare nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIM'ORA CAMION PERDE BANCONOTE IN STRADA: GLI AUTOMOBILISTI SI FERMANO A RACCOGLIERLE - LECCE

Video ULTIM'ORA CAMION PERDE BANCONOTE IN STRADA: GLI AUTOMOBILISTI SI FERMANO A RACCOGLIERLE - LECCE

Notizie e thread social correlati

Ancora sangue sulle strade: un morto dopo un incidente sulla Roma-FiumicinoUn incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, al km 7,400 vicino al Grande Raccordo Anulare, ha provocato un morto.

Incidente stradale sulla Roma-Fiumicino, un morto nello scontro fra tre auto. Traffico in tiltUn incidente sulla A91 Roma-Fiumicino ha provocato un morto e coinvolto tre auto nei pressi del km 7,400, vicino al Grande raccordo anulare in...

Temi più discussi: Incidente in autostrada: scontro tra quattro auto, code sino ad undici chilometri; Incidente in autostrada: scontro tra quattro auto, code sino ad undici chilometri; A1: incidente tra quattro auto, 14 km di coda tra Bivio A24 e Valmontone; Tragico incidente in autostrada: muore 16enne. Feriti la mamma, il padre e il fratellino.

roma incidente su autostradaRoma, incidente sull'autostrada per Fiumicino: un morto nello schianto tra tre auto. Traffico in tiltUn grave incidente, tra tre automobili, si è verificato nella mattinata sull'autostrada che collega Roma all'aeroporto d ... msn.com

roma incidente su autostradaRoma: incidente su autostrada per Fiumicino, un mortoUn grave incidente stradale, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino. L’impatto è avvenuto all’altezza del ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web