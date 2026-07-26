Roma | incidente su autostrada per Fiumicino un morto

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada tra Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Tre automobili sono state coinvolte e si registrano un morto e diversi feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un grave incidente stradale, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 7,400, in prossimità del raccordo anulare, e ha purtroppo causato la morte di una persona. Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza. In seguito all’incidente, sono immediatamente intervenuti il personale di Anas, l’elisoccorso, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno lavorato attivamente per gestire l’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la complanare nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ULTIM'ORA CAMION PERDE BANCONOTE IN STRADA: GLI AUTOMOBILISTI SI FERMANO A RACCOGLIERLE - LECCE

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