Ancora sangue sulle strade | un morto dopo un incidente sulla Roma-Fiumicino

Notizia in breve

Un incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, al km 7,400 vicino al Grande Raccordo Anulare, ha provocato un morto. Tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro, che si è verificato in direzione Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma una persona è deceduta a causa delle ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.