Ancora sangue sulle strade | un morto dopo un incidente sulla Roma-Fiumicino

Da gazzettadelsud.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, al km 7,400 vicino al Grande Raccordo Anulare, ha provocato un morto. Tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro, che si è verificato in direzione Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma una persona è deceduta a causa delle ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Incidente sulla A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino: al km 7,400 in prossimità del Grande Raccordo Anulare direzione Fiumicino, tre vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro e una persona è deceduta. Il traffico è rallentato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l’elisoccorso, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la complanare nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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