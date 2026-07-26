Roma ha avviato una trattativa con il Bologna per acquistare l’attaccante argentino Santiago Castro, 21 anni. L’operazione ha un valore di circa 35 milioni di euro. La società giallorossa sta cercando di chiudere il trasferimento, considerando Castro come il primo acquisto ufficiale della sessione di mercato. La trattativa è in corso e i dettagli rimangono riservati.

I giallorossi provano a chiudere il primo colpo di mercato. L’obiettivo individuato è l’attaccante argentino del Bologna, Santiago Castro, 21 anni, sul quale la Roma è in forte pressing. I contatti con i felsinei per portare il giocatore alla corte sono costanti, e già si parla di un’offerta presentata e pressochè accettata. ROMA IN PRESSING SU CASTRO: L’ARGENTINO SARA’ IL VICE MALEN Il tecnico dei giallorossi vuole assolutamente un’alternativa all’olandese Malen in vista del doppio impegno(campionatoChampions League), che la squadra giallorossa dovrà sostenere. Per questo c’è la necessità di avere un giocatore giovane, ma allo stesso tempo già pronto per grandi palcoscenici, e l’argentino corrisponde a pieno a queste caratteristiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Roma in pressing su Castro: trattativa avviata con il Bologna, operazione da 35 milioni

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