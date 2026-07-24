Il Bruges ha rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro per Tresoldi, secondo quanto riferito. La Roma, che ha già mostrato interesse per il difensore classe 2004, continua a insistere nonostante il primo rifiuto. La società giallorossa mantiene alta la pressione sul club belga, cercando di portare a termine l’affare. La trattativa prosegue con la Roma intenzionata a rafforzare la rosa, anche se il Bruges non ha ancora dato il via libera.

La Roma rilancia per Tresoldi: primo “no” del Bruges ai 35 milioni, ma il club giallorosso continua a spingere. La ferita Summerville brucia ancora, ma per la Roma è tempo di guardare avanti e costruire il futuro. Gian Piero Gasperini ha chiesto un nuovo attaccante da affiancare a Malen, fondamentale per una squadra che dovrà reggere il doppio impegno tra Serie A e Champions League. Il nome in cima alla lista resta quello di Nicolò Tresoldi, classe 2004 nato a Cagliari ma oggi punto fermo della Germania Under 21. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La prima offerta non basta. Nelle ultime ore la Roma ha avviato la manovra per portare Tresoldi in giallorosso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Roma, il Bruges respinge l’offerta da 35 milioni per Tresoldi: i giallorossi aumentano il pressing sul classe 2004

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