La Roma sta negoziando con il Lipsia per un possibile trasferimento, ma non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’accordo. La trattativa si inserisce in un contesto di incertezza, con alternative ancora da valutare. La società ha già perso alcune opportunità di mercato e si trova a dover affrontare tre situazioni complicate. La questione resta aperta, con decisioni che potrebbero influenzare le prossime mosse sul mercato.

“Non vanno d’accordo il ragionamento e la fretta”, diceva Sofocle. Ma a forza di ragionare la Roma si ritrova senza nuovi acquisti e con tre smacchi difficili da digerire. Dopo gli affari sfumati che portavano a Greenwood e Summerville (i primi due nomi della lista di Gasperini) e la beffa last minute di Celik, infatti, è tempo di reagire. In fretta stavolta. Il riscatto ha un nome e cognome: Antonio Nusa. L’ultimo nome della short list di Gasp - che inizia a spazientirsi - per colmare quel vuoto a sinistra che dura da un anno. Il norvegese piace eccome ed in uno dei summit d’urgenza, andati in scena a Trigoria dopo il dietrofront di Summerville, ci sono stati i primi contatti con il Lipsia, stavolta senza troppi intermediari di mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, accelera o perdi anche Nusa! Avviata la trattativa con il Lipsia, i dettagli e le alternative

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