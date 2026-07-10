Calciomercato Roma può essere Kumbedi il regalo di Gasp per le fasce

Il club sta lavorando per rinforzare le fasce di difesa, con il nome di Kumbedi sul tavolo come possibile nuovo acquisto. La firma sul rinnovo di Zeki Celik è stata ufficializzata, ma la rosa necessita ancora di un altro elemento. La società cerca un’alternativa che possa coprire le fasce laterali, considerandola una priorità per completare il reparto.

In questi giorni la società ha ufficializzato gli ultimi dettagli del rinnovo di Zeki Celik, che ormai è dato per cosa fatta. Ad ogni modo, la rosa è ancora ben lontana dal potersi dire completa e una nuova alternativa per le fasce rappresenta un acquisto obbligato. Dalla Germania spunta allora il nome del francese Sael Kumbedi, in rottura col Wolfsburg: il classe 2005 potrebbe essere quello che fa al caso di Gasp, soprattutto grazie alla sua capacità di battere entrambe le fasce fornendo attenzione difensiva e spinta continua. Un altro “motorino” sulle fasce. L’arrivo in giallorosso di Wesley l’anno scorso ha spaccato il campionato della Roma, aggiungendo alla squadra quelle dinamicità e pericolosità dalle fasce che a lungo sono mancate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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