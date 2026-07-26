A Roma, il traffico sulla Gra e sull'A24 è rallentato a causa di incendi che hanno interessato le carreggiate. Le fiamme hanno bruciato aree lungo le strade, mentre il fumo ha ridotto la visibilità su entrambe le arterie, causando disagi alla circolazione. La situazione ha portato a blocchi e rallentamenti, con interventi in corso per spegnere gli incendi e gestire le conseguenze sulla viabilità.

Forti disagi per la viabilità a Roma a causa di diversi incendi. Le fiamme hanno lambito le carreggiate e il fumo ha ridotto drasticamente la visibilità sul Grande raccordo anulare e sul tratto urbano dell'autostrada A24. Entrambi i roghi si sono sviluppati tra le 13 e le 14 di domenica 26 luglio. Sul raccordo le fimme hanno interessato campi di sterpaglie vicino all'anello staradale tra le uscite Pontina e Laurentina al punto da imporre la chiusura di entrambe le carreggiate. Divesi video circolati sui social narrano una situazione di blocco per le persone che stavano transitando sul Gra. Stesso copione sul cosiddetto tronchetto della Roma-L'Aquila all'altezza dell'usicta di viale Palmiro Togliatti in direzione del grande raccordo anulare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Roma, Gra e A24 paralizzati dagli incendi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Traffico bloccato a Roma: code pesanti su A24, GRA e vie consolariA Roma, la circolazione stradale è rallentata o bloccata in diverse zone, tra cui l'A24, il Grande Raccordo Anulare e alcune vie consolari.

Caos a Roma: blocchi sul GRA e sulla A24, viabilità ferma per il GiroA Roma si registrano attualmente gravi disagi alla viabilità a causa dei blocchi sulla A24 e sul GRA, causati da veicoli fermi lungo le carreggiate.

Si parla di: Luglio 2026, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane; Il clone cinese del Maggiolino ci riprova: Ora Ballet Cat 2 in arrivo.

Incendio e incidente sul Gra verso la Pontina: traffico paralizzato anche sulla statale 148Sterpaglie in fiamme e un tamponamento allo svincolo 26 hanno provocato lunghe code sul Raccordo di Roma, sulla Pontina e fino a via di Trigoria ... fanpage.it