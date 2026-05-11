Traffico bloccato a Roma | code pesanti su A24 GRA e vie consolari

A Roma, la circolazione stradale è rallentata o bloccata in diverse zone, tra cui l'A24, il Grande Raccordo Anulare e alcune vie consolari. In particolare, si segnalano code molto intense sulla strada statale che collega la capitale con Pomezia, a causa di un veicolo in panne. La situazione ha causato congestioni e rallentamenti lungo i tratti interessati, con le autorità che stanno intervenendo per gestire il traffico.

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