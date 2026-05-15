A Roma si registrano attualmente gravi disagi alla viabilità a causa dei blocchi sulla A24 e sul GRA, causati da veicoli fermi lungo le carreggiate. In particolare, la carreggiata esterna del Raccordo presenta numerosi rallentamenti, con alcune tratte della A24 completamente chiuse al traffico. L’intera rete stradale intorno alla capitale è congestionata, rallentando notevolmente il traffico e creando lunghe code. La situazione si lega all’organizzazione del Giro d’Italia, che ha portato a restrizioni e blocchi temporanei in queste zone.

? Domande chiave Quali tratti della A24 sono attualmente bloccati dal veicolo fermo? Dove si concentrano i rallentamenti sulla carreggiata esterna del Raccordo? Quali strade regionali sono chiuse per il passaggio del Giro? Come influirà lo sciopro di lunedì sui servizi Atac e Cotral??? In Breve Chiusura regionale Ausonia tra San Giorgio a Liri e Pantanello per Giro d'Italia. Sciopero Atac e Cotral lunedì 18 maggio con fasce di garanzia 8:00-17:00 e post 20:00. Blocco Trenitalia dalla sera d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi sul GRA e sulla A24, viabilità ferma per il Giro

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