Roma Fringe Festival 2026 Il Corpo di Matteotti vince la XIV edizione Tutti i premi

Notizia in breve

Il premio come miglior spettacolo della XIV edizione del Roma Fringe Festival 2026 è andato a “Il Corpo di Matteotti”. La manifestazione si è svolta dal 13 al 24 luglio al Teatro Vascello. La giuria ha assegnato anche altri riconoscimenti, senza specificare i vincitori. La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi spettacoli di teatro indipendente. La cerimonia di chiusura ha confermato il successo della rassegna.