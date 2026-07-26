Roma Fringe Festival 2026 Il Corpo di Matteotti vince la XIV edizione Tutti i premi
Il premio come miglior spettacolo della XIV edizione del Roma Fringe Festival 2026 è andato a “Il Corpo di Matteotti”. La manifestazione si è svolta dal 13 al 24 luglio al Teatro Vascello. La giuria ha assegnato anche altri riconoscimenti, senza specificare i vincitori. La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi spettacoli di teatro indipendente. La cerimonia di chiusura ha confermato il successo della rassegna.
ROMA FRINGE FESTIVAL 2026 XIV edizione del Festival del Teatro Indipendente Teatro Vascello 13 – 24 luglio 2026 IL CORPO DI MATTEOTTI È IL MIGLIORE SPETTACOLO DEL ROMA FRINGE FESTIVAL 2026 Si conclude la XIV edizione del Roma Fringe Festival. Assegnati tutti i riconoscimenti del concorso: dal Premio Migliore Spettacolo ai premi per regia, drammaturgia e interpretazione, fino al Premio della Critica e al Premio Alessandro Fersen. Si chiude con la proclamazione di IL CORPO DI MATTEOTTI come Migliore Spettacolo Roma Fringe Festival 2026 la XIV edizione del Roma Fringe Festival, che dal 13 al 24 luglio ha trasformato il Teatro Vascello in uno spazio di incontro, confronto e scoperta dedicato al teatro indipendente contemporaneo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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