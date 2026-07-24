Roma Fringe Festival 2026 | gli spettacoli in finale
Il 24 luglio 2026, al Teatro Vascello di Roma, si è tenuta la serata finale della XIV edizione del Roma Fringe Festival. L’evento ha visto la premiazione degli spettacoli finalisti, con inizio alle 19. Durante la serata sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie. La manifestazione ha concluso la rassegna annuale dedicata al teatro indipendente.
Cosa: Serata conclusiva e premiazione della XIV edizione del Roma Fringe Festival. Dove e quando: Teatro Vascello, Roma, venerdì 24 luglio 2026 a partire dalle ore 19.00. Perché: Per scoprire le migliori produzioni del teatro indipendente italiano e assistere all'assegnazione dei prestigiosi premi in palio. Dopo dodici giorni di intensa programmazione al Teatro Vascello, la quattordicesima edizione del Roma Fringe Festival si prepara a vivere il suo momento culminante. Con il claim Get lost to find yourself, la rassegna ha offerto al pubblico capitolino uno spaccato vivace e plurale della nuova scena teatrale italiana, portando sul palco quindici spettacoli in concorso selezionati tra un numero di candidature raddoppiato rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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20260713 - Roma Fringe Festival, 14^ edizione
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