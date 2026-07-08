Roma Fringe Festival 2026 | il teatro indipendente al Vascello

Dal 13 al 24 luglio 2026, il Teatro Vascello ospiterà la quattordicesima edizione del Roma Fringe Festival. La manifestazione si svolgerà a Roma e si concentrerà sul teatro indipendente. La rassegna prevede spettacoli che si terranno nelle sale del teatro per dieci giorni consecutivi. L’evento riunisce compagnie e artisti che presentano produzioni di teatro non convenzionale e sperimentale.

Torna nella Capitale uno degli appuntamenti più attesi dedicati a chi esplora e indaga cos’è il teatro indipendente. Dal 13 al 24 luglio 2026, il Teatro Vascello aprirà le sue porte per ospitare interamente la quattordicesima edizione del Roma Fringe Festival. Quest’anno la manifestazione compie un importante salto di qualità strutturale: è infatti coprodotta dallo stesso Teatro Vascello. Questa sinergia mira a rafforzare il dialogo tra una delle istituzioni più autorevoli della scena cittadina e un progetto nato per scovare, sostenere e valorizzare le espressioni più urgenti e innovative del teatro contemporaneo. Un mosaico di linguaggi e nuove drammaturgie. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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