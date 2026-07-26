Roma | controlli a Tor Bella Monaca 11 arresti e 11 denunce

Nella giornata di ieri, nel quartiere Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno arrestato 11 persone e denunciato altre 11. L’operazione di controllo del territorio è stata condotta dalla compagnia di Frascati con il supporto del primo reggimento paracadutisti Tuscania. Durante l’intervento sono stati effettuati perquisizioni e controlli a persone e veicoli. Nessuna informazione è stata resa nota sui reati specifici contestati.

Nella giornata di ieri, nel quartiere Tor Bella Monaca, i carabinieri della compagnia di Frascati, supportati dal personale del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, hanno condotto un’importante operazione straordinaria di controllo del territorio. L’intervento si è concentrato nelle aree di via dell’Archeologia e Largo Mengaroni, portando a un bilancio significativo di 11 persone arrestate e 11 denunciate. Tra gli arrestati, quattro individui sono stati presi in custodia in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, mentre altri sei sono stati sorpresi in via dell’Archeologia con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, pari a 120 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, maxioperazione a Tor Bella Monaca: 11 arrestati e 11 denunciati

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