Roma | maxi controlli a Tor Bella Monaca e fermate Metro C dieci arresti e due denunce

A Roma, i carabinieri hanno effettuato controlli intensivi a Tor Bella Monaca e nelle fermate della Metro C. Durante l’operazione sono stati arrestati dieci persone e due sono state denunciate. Sono stati controllati numerosi passanti e veicoli, e sono state identificate diverse persone con precedenti. L’intervento si è concluso con l’arresto di alcuni soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e armi.

Controlli straordinari a Tor Bella Monaca: 10 arresti e 2 denunce per spaccio di droga. Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Frascati nelle ultime 48 ore, focalizzandosi in particolare nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, e specificamente in via dell’Archeologia, oltre che nei pressi delle principali fermate della linea C della metropolitana. Queste attività hanno portato all’arresto di 10 persone e alla denuncia di altre 2, consentendo di colpire in modo significativo lo spaccio di stupefacenti, rintracciare soggetti latitanti e contrastare gli allacci abusivi alle reti pubbliche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, controlli straordinari a Tor Bella Monaca e Finocchio: arresti, sanzioni e droga sequestrata

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