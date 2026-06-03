Roma | maxi controlli a Tor Bella Monaca e fermate Metro C 10 arresti e due denunce

Durante i controlli a Tor Bella Monaca e alle fermate della Metro C, i carabinieri hanno arrestato dieci persone e denunciato due individui. Tra le operazioni, sono state rintracciate e fermate quattro persone con provvedimenti restrittivi pendenti. Sono stati effettuati anche controlli a tappeto nelle zone interessate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni delle misure restrittive o alle altre persone coinvolte.

Durante recenti controlli effettuati dai carabinieri, sono state rintracciate e bloccate quattro persone che risultavano colpite da provvedimenti restrittivi pendenti. Un uomo di 29 anni è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, dove dovrà espiare una pena di oltre sette anni di reclusione per reati contro il patrimonio, su ordine della Procura di Napoli. Persone Arrestate e Trasferite. Un 43enne di origine croata è stato invece trasferito in una Casa Lavoro, sempre su disposizione della Procura di Roma. Inoltre, i carabinieri hanno associato al carcere di Velletri un romano di 61 anni, il quale deve scontare sei anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, controlli straordinari a Tor Bella Monaca e Finocchio: arresti, sanzioni e droga sequestrata

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