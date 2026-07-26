Roma | controlli a Termini 8 arresti e sequestro farmaci psichiatrici

A Roma, nei pressi della stazione Termini e nelle zone vicine, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre quattro. Durante le operazioni, sono stati sequestrati farmaci psichiatrici non autorizzati. Le forze dell’ordine hanno verificato diverse attività e identificato soggetti coinvolti in attività illecite.

E’ di 8 arresti e 4 denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri a Roma, in particolare nella zona della stazione Termini e nelle aree limitrofe. Durante queste operazioni, i militari hanno intercettato anche 14 pasticche di un farmaco psichiatrico, soggetto a rigide prescrizioni mediche, che viene spacciato per i suoi effetti simili a quelli degli stupefacenti. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri della compagnia Centro, con il supporto del personale del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria. In particolare, i carabinieri del nucleo Scalo Termini sono intervenuti in quattro distinte occasioni all’interno di un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, controlli ad alto impatto tra Esquilino e Colle Oppio: arresti e sequestri

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