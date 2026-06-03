Roma | controlli a Termini sequestrati quattro cellulari e denunciato un uomo

A Termini, i finanzieri hanno sequestrato quattro cellulari durante controlli. Un uomo di origine straniera è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Le operazioni sono state svolte nel corso di un servizio di perlustrazione nella zona della stazione. I dispositivi sono stati sottoposti a sequestro mentre l'uomo è stato portato in commissariato per le verifiche di rito.

Un uomo è stato denunciato a Roma per ricettazione dopo il sequestro di quattro cellulari rubati. Un uomo di origine straniera è stato denunciato a piede libero dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma per il reato di ricettazione. Durante l’operazione, sono stati sequestrati quattro cellulari di ultima generazione, ritenuti provento di furto. L’intervento è stato condotto dai “Baschi verdi” del gruppo Pronto Impiego, attivi nell’area della stazione Termini di Roma. Le attività di controllo sono finalizzate al contrasto dei reati predatori e delle attività illecite, nonché al rafforzamento della sicurezza urbana nelle zone con maggiore afflusso di persone nella Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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24-02-2026 - Controlli alla stazione Termini, sequestrati 4 milioni di prodotti non sicuri

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