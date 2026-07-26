Roma-Cannes dove vedere l’amichevole in tv e streaming | orario e probabili formazioni

La Roma sfida il Cannes in un’amichevole estiva, dopo aver vinto 6-0 contro il Trastevere nel primo test. La partita si svolge oggi, con orario e modalità di visione ancora da definire, sia in tv che in streaming. La gara serve alla squadra per accumulare minuti nelle gambe e verificare i primi schemi di gioco prima dell’inizio ufficiale della stagione. Probabili formazioni e dettagli sulla trasmissione saranno comunicati nelle prossime ore.

La Roma torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Dopo il netto 6-0 contro il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta il Cannes in un’amichevole che servirà a mettere altri minuti nelle gambe e a testare i primi meccanismi di gioco in vista della nuova stagione. Il calcio d’inizio è in programma domenica 26 luglio alle ore 17.30 allo Stade Pierre de Coubertin. Roma-Cannes: probabili formazioni. Per la sfida contro il Cannes, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Paulo Dybala alle spalle del nuovo acquisto Donyell Malen. Sulle corsie esterne spazio a Rensch e Angelino, mentre in mezzo al campo Bah dovrebbe affiancare Cristante. 🔗 Leggi su Funweek.it

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