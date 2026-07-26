Roma-Cannes dove vedere l’amichevole in tv e streaming | orario e probabili formazioni

Da funweek.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Roma sfida il Cannes in un’amichevole estiva, dopo aver vinto 6-0 contro il Trastevere nel primo test. La partita si svolge oggi, con orario e modalità di visione ancora da definire, sia in tv che in streaming. La gara serve alla squadra per accumulare minuti nelle gambe e verificare i primi schemi di gioco prima dell’inizio ufficiale della stagione. Probabili formazioni e dettagli sulla trasmissione saranno comunicati nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Roma torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Dopo il netto 6-0 contro il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta il Cannes in un’amichevole che servirà a mettere altri minuti nelle gambe e a testare i primi meccanismi di gioco in vista della nuova stagione. Il calcio d’inizio è in programma domenica 26 luglio alle ore 17.30 allo Stade Pierre de Coubertin. Roma-Cannes: probabili formazioni. Per la sfida contro il Cannes, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Paulo Dybala alle spalle del nuovo acquisto Donyell Malen. Sulle corsie esterne spazio a Rensch e Angelino, mentre in mezzo al campo Bah dovrebbe affiancare Cristante. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cannes-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Napoli-Carrarese oggi in amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingOggi, domenica 26 luglio 2026, il Napoli ha giocato un'amichevole contro la Carrarese.

Temi più discussi: Cannes-Roma, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv; Roma-Cannes: dove vederla (in chiaro o Dazn), orario e probabili formazioni dell'amichevole estiva; Cannes-Roma, dove vedere l’amichevole: diretta TV, streaming e orario; I convocati giallorossi per Cannes-Roma.

roma cannes roma cannes dove vederePagina 1 | Dove vedere Cannes-Roma in tv? Dazn o Sky, orarioCannes-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, ... corrieredellosport.it

roma cannes roma cannes dove vedereRoma-Cannes, dove vedere l’amichevole in tv e streaming: orario e probabili formazioniLa Roma torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Dopo il netto 6-0 contro il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta ... funweek.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web