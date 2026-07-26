Napoli-Carrarese oggi in amichevole | orario probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Da sport.periodicodaily.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, domenica 26 luglio 2026, il Napoli ha giocato un'amichevole contro la Carrarese. La partita, seconda nel calendario estivo, si è svolta in un clima di preparazione con l’obiettivo di valutare lo stato di forma della squadra. Le formazioni probabili sono state annunciate in anticipo, mentre la diretta è stata trasmessa in TV e streaming. La sfida ha rappresentato un momento di verifica per i tecnici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Oggi, domenica 26 luglio 2026, gli azzurri affrontano la Carrarese in un’amichevole che offrirà a Massimiliano Allegri nuove indicazioni sullo stato di forma della squadra e sui meccanismi da affinare in vista della nuova stagione. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arezzo nella prima uscita stagionale a Dimaro, il tecnico azzurro punta a vedere segnali di crescita e una risposta sul campo da parte del gruppo. Napoli-Carrarese: orario della partita. L’amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Sarà un’occasione importante per testare nuovi schemi, valutare la condizione atletica dei giocatori e concedere spazio a diversi elementi della rosa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli carrarese oggi in amichevole orario probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
© Sport.periodicodaily.com - Napoli-Carrarese oggi in amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NAPOLI AMICHEVOLI IN DIRETTA STREAMING TV (Tutte le Partite in Diretta)

Video NAPOLI AMICHEVOLI IN DIRETTA STREAMING TV (Tutte le Partite in Diretta)

Notizie e thread social correlati

Napoli-Carrarese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleLa partita tra Napoli e Carrarese si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Comunale di Carciato.

Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleAlle 18, il Napoli affronta l'Arezzo in un’amichevole di ritiro, prima partita della nuova stagione.

Temi più discussi: Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Napoli-Carrarese, dove vedere la partita in tv e in streaming; Come vedere Napoli-Carrarese; Napoli-Carrarese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole.

napoli carrarese napoli carrarese oggi inNapoli-Carrarese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleIl Napoli scende in campo per la seconda amichevole contro la Carrarese: si gioca oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di ... fanpage.it

napoli carrarese napoli carrarese oggi inNapoli-Carrarese in diretta: orario, probabili formazioni e dove guardare la partitaIl Napoli affronta la Carrarese in amichevole il 26 luglio 2026. Scopri le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web