Napoli-Carrarese oggi in amichevole | orario probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Oggi, domenica 26 luglio 2026, il Napoli ha giocato un'amichevole contro la Carrarese. La partita, seconda nel calendario estivo, si è svolta in un clima di preparazione con l’obiettivo di valutare lo stato di forma della squadra. Le formazioni probabili sono state annunciate in anticipo, mentre la diretta è stata trasmessa in TV e streaming. La sfida ha rappresentato un momento di verifica per i tecnici.

Il Napoli torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Oggi, domenica 26 luglio 2026, gli azzurri affrontano la Carrarese in un’amichevole che offrirà a Massimiliano Allegri nuove indicazioni sullo stato di forma della squadra e sui meccanismi da affinare in vista della nuova stagione. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arezzo nella prima uscita stagionale a Dimaro, il tecnico azzurro punta a vedere segnali di crescita e una risposta sul campo da parte del gruppo. Napoli-Carrarese: orario della partita. L’amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Sarà un’occasione importante per testare nuovi schemi, valutare la condizione atletica dei giocatori e concedere spazio a diversi elementi della rosa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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LE AMICHEVOLI DI OGGI - DOMENICA 26 LUGLIO 16:30 - Karlsruher-Inter (Dazn e Sky) 17:30 - Cannes-Roma (Dazn) 18:00 - Lazio-Flaminia (Dazn, Sportitalia e canali ufficiali Lazio) 18:00 - Napoli-Carrarese (Dazn e Sky in pay per view) 18:30 - Frosinone-A x.com

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