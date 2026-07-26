Cannes-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

La partita tra Cannes e Roma si gioca oggi alle 17:30, con la diretta su DAZN. È la terza amichevole estiva del 2026 per la squadra romana e si svolge a Cannes.

La Roma scenderà in campo oggi pomeriggio a Cannes, dove disputerà la terza amichevole estiva del 2026. Si parte alle 17:30, diretta su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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