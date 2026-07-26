Roma | al via cantiere per riqualificare parco Calcutta in Municipio V durera’ un anno

Ha preso avvio il cantiere dei lavori di riqualificazione del parco Madre Teresa di Calcutta nel Municipio V di Roma, come previsto nel progetto voluto dall’assessorato all’Ambiente di Roma, guidato da Sabrina Alfonsi, e ricompreso nell’ambito del piano Cento parchi per Roma. Il cantiere avrà una durata di un anno. È quanto si legge in una nota dell’assessorato all’Ambiente di Roma. Il progetto, finanziato con oltre 2,5 milioni di euro, interessa un’area di circa 3,5 ettari nel quartiere di Centocelle, situata tra viale Palmiro Togliatti, via dei Gerani e via dei Sesami. Sebbene già parco pubblico, l’area risulta fortemente degradata e insicura a causa di attività illecite di spaccio di droga e prostituzione, e dunque è frequentata in modo disomogeneo, nonostante sia una delle poche aree verdi della zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Partenza cantiere 100 Parchi Lucchina -via Camilla Ravera-viale Esperia Sperani- via Vivi Gioi

Notizie e thread social correlati

Roma, via al cantiere da 1 miliardo: nasce il nuovo parco delle risorseA Roma è iniziato un nuovo progetto con un investimento di un miliardo di euro, che riguarda la realizzazione di un parco delle risorse.

Roma, al via il cantiere a Santa Palomba: 600mila ton di rifiuti/annoA Santa Palomba è stato avviato un nuovo cantiere che riguarda il trattamento di circa 600.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Metro A, al via lavori nella stazione Lepanto; Roma: al via cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina della tratta T1 linea Metro C; Metro C verso il quadrante nord di Roma: al via i cantieri per Auditorium e Farnesina; Metro C di Roma, al via l’ultimo cantiere: capolinea alla Farnesina - Radio Globo.

#Roma #viabilità Cantiere Ponte della Storta, da domani viabilità alternativa in via Mezzenile e deviazione per le linee di bus 027 e 031 x.com

Roma: al via cantiere per riqualificare parco Calcutta in Municipio V, durera’ un annoInizia la riqualificazione del parco Madre Teresa di Calcutta a Roma, un progetto da 2,5 milioni di euro per restituire un'area verde sicura e fruibile. romadailynews.it

Roma: al via cantiere per riqualificare parco Calcutta in Municipio V, durerà un annoHa preso avvio il cantiere dei lavori di riqualificazione del parco Madre Teresa di Calcutta nel Municipio V di Roma, come previsto nel ... agenzianova.com