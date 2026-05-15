Roma via al cantiere da 1 miliardo | nasce il nuovo parco delle risorse

A Roma è iniziato un nuovo progetto con un investimento di un miliardo di euro, che riguarda la realizzazione di un parco delle risorse. L'impianto, che sarà operativo nei prossimi mesi, avrà la capacità di fornire energia a circa 200.000 famiglie. Il Comune prevede di risparmiare ogni anno una cifra significativa grazie a questa struttura. La realizzazione del cantiere ha coinvolto diverse aziende e prevede diverse fasi di lavoro fino alla sua conclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come farà l'impianto a produrre energia per 200mila famiglie?. Quanto risparmierà concretamente il Comune ogni anno grazie a questa opera?. Perché la nuova tecnologia promette standard più severi di quelli europei?. Quando inizierà effettivamente a funzionare il nuovo sistema di smaltimento?.? In Breve Impianto gestito da RenewRome con partner Acea, Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini e RMB.. Risparmio annuo di 40 milioni di euro grazie alla riduzione dei costi di trasporto.. Produzione energetica sufficiente per circa 200mila famiglie tramite il nuovo parco delle risorse.. Consegna rifiuti prevista a settembre 2029 con pieno regime operativo nel corso del 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, via al cantiere da 1 miliardo: nasce il nuovo parco delle risorse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord Nasce a Roma il nuovo Parco Remo RemottiCosa: La cerimonia di intitolazione del “Parco Remo Remotti”, un nuovo spazio verde dedicato all’indimenticabile poeta, attore e artista visivo. #Roma #viabilità cantiere in via Salaria oggi transito vietato per tutto il giorno da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario x.com Al via i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di RomaIl Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Ad di Acea Fabrizio Palermo hanno aperto il cantiere. Investimento da un miliardo di euro. L’impianto tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. G ... rainews.it Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma, Gualtieri: Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficataAl via oggi, venerdì 15 maggio, i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un investimento da un miliardo di euro per l’impianto che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indiffere ... adnkronos.com