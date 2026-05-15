Roma al via il cantiere a Santa Palomba | 600mila ton di rifiuti anno

A Santa Palomba è stato avviato un nuovo cantiere che riguarda il trattamento di circa 600.000 tonnellate di rifiuti all’anno. La fase operativa del progetto dovrebbe cominciare a breve, anche se non sono ancora state comunicate date precise. La realizzazione del sito coinvolge l’installazione di nuove tecnologie che, secondo le informazioni disponibili, saranno impiegate per il trattamento dei rifiuti prodotti nella zona. Restano da capire quali effetti questa operazione potrà avere sulla salute dei residenti, dato che non sono stati ancora divulgati studi specifici in merito.

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? Punti chiave Come influenzerà la nuova tecnologia la salute dei residenti di Roma?. Quando inizierà concretamente il trattamento dei rifiuti a Santa Palomba?. Perché l'impianto promette emissioni inferiori a quelle del traffico cittadino?. Chi garantirà il monitoraggio costante dei livelli di inquinamento prodotti?.? In Breve Partecipano Sabrina Alfonsi, Barbara Marinali e l'amministratrice delegata RenewRome Barbara Maccioni.. Operatività prevista per novembre 2029 presso l'area industriale di Santa Palomba.. Impianto progettato per superare i parametri ambientali europei con monitoraggio costante.. Obiettivo eliminare i costi di smaltimento fuori dal territorio capitolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, al via il cantiere a Santa Palomba: 600mila ton di rifiuti/anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: Avs su inceneritore Santa Palomba, ora serve una moratoria“Apprendiamo delle contestazioni da parte della Corte dei Conti riguardo ai prezzi del terreno di Santa Palomba, dove dovrebbe sorgere l’inceneritore. Leggi anche: Termovalorizzatore a Santa Palomba, Roma Capitale comprerà l’area del fosso della Cancelliera Al via i lavori per il Termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba L'impianto tratterà 600mila tonnellate/anno di rifiuti e produrrà energia per 200mila famiglie. Utilizzerà tecnologie che garantiranno emissioni inferiori ai limiti europei. ? ow.ly/ROlM5 x.com Termovalorizzatore di Roma, via ai lavori a Santa Palomba: cosa cambia per rifiuti, energia e territorioA Santa Palomba partono i lavori del termovalorizzatore di Roma: impianto da 1 miliardo, 600mila tonnellate l’anno e avvio nel 2029. ilquotidianodellazio.it Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma, Gualtieri: Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficataAl via oggi, venerdì 15 maggio, i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un investimento da un miliardo di euro per l’impianto che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indiffere ... adnkronos.com