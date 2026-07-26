Roma sta lavorando per assicurarsi Castro e Nusa come rinforzi in attacco. Il club sta trattando con i rispettivi club di appartenenza e si sta concentrando sulla definizione degli accordi. La squadra punta a rafforzare la linea offensiva prima dell’inizio della prossima stagione, con l’obiettivo di aumentare la capacità realizzativa. I dettagli delle trattative sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi pubblici.

Il gol come imperativo. È l’ossessione di Gian Piero Gasperini, l’impegno della Roma davanti ai propri tifosi per la prossima stagione. E sfumate le piste che portavano ai nomi roboanti di Mason Greenwood e Crysencio Summerville, il club sceglie ora di puntare sempre in alto, ad altezza Champions, ridefinendo le proprie rotte di mercato ma orientando i radar verso il talento purissimo di Antonio Nusa del Lipsia e la concretezza di Santiago Castro del Bologna. Due profili di grande valore diventati obiettivi per garantire un salto di qualità cruciale ad una squadra attesa da un doppio, prestigioso palcoscenico: affermarsi in campionato nelle zone di vertice e brillare, appunto, nelle notti di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma al lavoro per il doppio colpo in attacco: Castro e Nusa. I dettagli

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