La Roma pianifica il futuro da Champions League | i bookmaker blindano Dybala e Pellegrini e aprono al doppio colpo in attacco

La Roma si appresta a inaugurare la propria campagna trasferimenti estiva potendo contare sull’ottimismo e sulle importanti risorse economiche garantite dal ritorno in Champions League, un traguardo sportivo riconquistato dopo ben sette anni di assenza dall’élite del calcio continentale. Il piano strategico della dirigenza capitolina prevede come priorità assoluta la definizione dei rinnovi contrattuali dei suoi due elementi di maggiore spessore tecnico e carismatico, ovvero Paulo Dybala e il capitano Lorenzo Pellegrini. Le valutazioni espresse in queste ore dalle principali agenzie di scommesse confermano in modo netto la tendenza del club... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds

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Roma in Champions League, primi regali per Gasperini: rinnovano Dybala e PellegriniLa Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale di Dybala e Pellegrini, due giocatori chiave per la squadra.

La Roma pianifica il futuro da Champions tra la firma di Tony D’Amico e i rinnovi dei bigLa Roma ha firmato con Tony D’Amico e sta rinnovando i contratti dei giocatori principali.

Temi più discussi: Juve ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicata; Serie A: tutti i verdetti finali della stagione; Pellegrini, il rinnovo con la Roma si avvicina: cosa manca ancora per la fumata bianca; Serie A, la programmazione dell’ultima giornata: domenica sera le partite della corsa Champions e della lotta salvezza.

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PELLEGRINI VERSO LA FUMATA BIANCA Certe storie non si misurano soltanto con i numeri. Anche se i numeri, in questo caso, parlano eccome. Sette gol, quattro assist, giocate pesanti, serate da trascinatore e reti che hanno spinto la Roma fino alla Cha x.com

AS Roma, il progetto Champions passa per i rinnovi. Quasi certo l'addio di un bigDal campo base dei giallorossi arrivano annunci tanto attesi e altri sono in arrivo nei prossimi giorni. Verso la permanenza quasi tutti i titolari di Gasperini ... romatoday.it

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