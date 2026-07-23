Mercato Roma Friedkin prepara nuovi affondi | Nusa ed El Mala nel mirino per l’attacco ci sono Castro e Pellegrino!

Da calcionews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato della Roma è fermo, con il direttore sportivo che valuta nuovi acquisti per rinforzare l’attacco. Sul tavolo ci sono i nomi di Nusa ed El Mala, mentre Castro e Pellegrino sono considerati come possibili alternative. La società sta ancora cercando di ufficializzare i colpi per il ruolo di prima punta e esterno offensivo, mentre l’allenatore aspetta i primi rinforzi per completare la rosa.

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Mercato Roma bloccato, Gasperini aspetta ancora i primi rinforzi: tutti i nomi per il ruolo di prima punta e di esterno offensivo. Il mercato della Roma fatica ancora a prendere quota. A un mese dall’inizio della Serie A, con l’esordio contro la Fiorentina sempre più vicino, Gian Piero Gasperini attende i primi innesti per completare una rosa che ha bisogno soprattutto di qualità offensiva. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il presidente Dan Friedkin è pronto a muoversi in prima persona per provare ad accelerare le operazioni e accontentare il nuovo tecnico giallorosso. La priorità resta chiara: rinforzare gli esterni d’attacco, reparto nel quale la Roma ha già visto sfumare alcuni obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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