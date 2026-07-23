Mercato Roma Friedkin prepara nuovi affondi | Nusa ed El Mala nel mirino per l’attacco ci sono Castro e Pellegrino!

Notizia in breve

Il mercato della Roma è fermo, con il direttore sportivo che valuta nuovi acquisti per rinforzare l’attacco. Sul tavolo ci sono i nomi di Nusa ed El Mala, mentre Castro e Pellegrino sono considerati come possibili alternative. La società sta ancora cercando di ufficializzare i colpi per il ruolo di prima punta e esterno offensivo, mentre l’allenatore aspetta i primi rinforzi per completare la rosa.