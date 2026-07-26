Roma | a bordo di auto rubata tentano la fuga inseguiti e arrestati a Corso Trieste

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai carabinieri a Corso Trieste dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto rubata. L’auto è stata intercettata durante un controllo e, alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno dato inizio a un inseguimento. Dopo alcuni chilometri, sono stati fermati e ammanettati. L’auto rubata è stata restituita ai proprietari.

A bordo di un’auto rubata, due cittadini stranieri hanno tentato di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, ma sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento. I protagonisti della vicenda sono un 36enne di origini cubane e un 33enne di origini peruviane, entrambi già noti alle autorità e gravemente indiziati dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione in concorso. Inseguimento e Arresto. Nel tardo pomeriggio di ieri, un equipaggio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, mentre transitava lungo via Nomentana, ha notato un’auto con due persone a bordo e ha deciso di effettuare un controllo. Tuttavia, il conducente del veicolo ha ignorato l’alt intimato dai militari, accelerando bruscamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA: RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE, SEI ARRESTI

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Matteo Perego di Cremnago (@matteoperegodic) / Posts / X x.com

Roma: a bordo di auto rubata tentano la fuga, inseguiti e arrestati a Corso TriesteDue cittadini stranieri arrestati dopo un inseguimento a Roma. L'auto era rubata e restituita al legittimo proprietario. romadailynews.it

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