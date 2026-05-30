Due persone sono state arrestate dai Carabinieri di Capua durante un’operazione contro lo spaccio di droga. La coppia è stata fermata a bordo di un’auto rubata, con sostanze stupefacenti nascosta all’interno dell’abitacolo. I militari hanno sequestrato la droga e l’auto, e hanno portato gli arrestati in caserma. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Capua nell'ambito di un servizio anti-droga. L'operazione è stata condotta nella giornata del 29 maggio da militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile che, durante un controllo del territorio, hanno fermato un'autovettura che avrebbe tentato di sottrarsi agli accertamenti delle forze dell'ordine. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 43 anni e una donna di 35 anni, entrambi residenti nel Casertano e già noti alle forze dell'ordine. La successiva perquisizione personale e veicolare avrebbe consentito di rinvenire circa 80 grammi di ketamina, nascosti all'interno dell'abitacolo, oltre a un bilancino di precisione e a un oggetto metallico con residui di sostanza combusta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Capua, coppia fermata a bordo di un’auto rubata con droga nascosta nell’abitacolo: arrestati

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