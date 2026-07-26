Roma A bordo di un’auto rubata non si fermano all’Alt dei Carabinieri Inseguiti e arrestati
Un’auto rubata non si è fermata all’alt dei Carabinieri a Roma, dando inizio a un inseguimento che si è concluso con l’arresto dei tre occupanti. Durante il tentativo di fuga, i sospetti hanno tentato di evitare il controllo, ma sono stati fermati in breve tempo. L’auto è stata sequestrata e i tre sono stati portati in caserma per le procedure di rito. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’operazione.
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ROMA: RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE, SEI ARRESTI
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