Roggero nuovo appello | il Quirinale valuti mio caso andando oltre le polemiche

Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo ha presentato un nuovo appello al Quirinale, chiedendo di esaminare il suo caso oltre le polemiche. Roggero ha richiesto una revisione delle decisioni giudiziarie, evidenziando la volontà di far valere le proprie ragioni. La richiesta arriva dopo la condanna definitiva e la condizione di libertà condizionata.

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e aver ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, rivolge un nuovo appello in un colloquio riportato da «La Stampa», che riferisce le parole dell’uomo consegnate a Giorgio Bergesio, senatore piemontese della Lega, che gli ha fatto visita sabato 25 luglio nel carcere di Bollate, nel milanese. Il suo caso resta al centro di dibattiti e polemiche politiche anche dopo l’ultimo video realizzato con intelligenza artificiale e diffuso da Roberto Vannacci. La speranza di Roggero è che «il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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