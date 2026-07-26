Caso Roggero il gioielliere | Il Quirinale valuti andando oltre le polemiche

Il gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo ha invitato il Quirinale a valutare la situazione senza lasciarsi influenzare dalle polemiche. La condanna riguarda un episodio avvenuto durante una rapina, in cui l’uomo ha reagito e ha causato la morte di due aggressori. La sua posizione è stata espressa attraverso un comunicato, chiedendo di considerare i fatti senza pregiudizi.

Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e aver ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, in un colloquio riportato da ‘La Stampa’, che riferisce le parole dell’uomo consegnate a Giorgio Bergesio, senatore piemontese della Lega, che ieri gli ha fatto visita nel carcere di Bollate, nel Milanese. La sua speranza? “Che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all’esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti – ha detto Roggero al senatore del Carroccio -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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CASO ROGGERO, LA MOGLIE SCRIVE A MATTARELLA: «CHIEDO UN ATTO DI CLEMENZA E UMANITÀ»

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Il caso Mario Roggero è un pezzo del racconto che non riguarda la legittima difesa ma la vendetta, che è una cosa sbagliata. Così lo scrittore Carlo Lucarelli interviene sulla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, finito in carcere dopo aver inseguito e u x.com

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