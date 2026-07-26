Mario Roggero | Grazia? Il Quirinale valuti il mio caso andando oltre le polemiche | Temo per mia moglie e le mie figlie in negozio

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi, ha chiesto al presidente della Repubblica di valutare con attenzione la richiesta di grazia, ignorando le polemiche che hanno accompagnato il suo caso. Roggero ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza di sua moglie e delle sue figlie, che si trovano in un negozio di proprietà della famiglia. La richiesta di clemenza arriva in un momento di tensione legata alla sentenza.

La speranza di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi è "che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda". Lo afferma in un colloquio con La Stampa., Al senatore leghista Giorgio Bergesio che è andato a trovarlo nel carcere di Bollate, dove è attualmente recluso, Roggero ha raccontato quali sono le condizioni della sua detenzione: "Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all'esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti". "Riesco a dialogare serenamente con le altre persone recluse - aggiunge - anche se in quest'ambiente trovare un equilibrio nei rapporti non è affatto semplice". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Caso Roggero, parla l'avvocato: La grazia Questione politica ancora da definire

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