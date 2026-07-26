Due mesi prima della rapina in una gioielleria, i carabinieri avevano richiesto l’arresto di uno dei sospettati, già indagato per estorsione. La procura non aveva dato seguito alla richiesta, nonostante la denuncia della vittima. Successivamente, Spinelli è stato identificato come uno dei tre autori della rapina avvenuta nel negozio di gioielli.

La denuncia della vittima non ebbe alcun risvolto visto che la procura non diede seguito al suggerimento dei carabinieri. Due mesi dopo, Spinelli fu coinvolto nella rapina alla gioielliera di Grinzane Cavour Spunta un retroscena su Andrea Spinelli, uno dei tre ladri coinvolti nella rapina al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roggero, carabinieri chiesero arresto del ladro Spinelli 2 mesi prima della rapina, era indagato per estorsione

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Chi ha deciso di non agire poteva salvare Spinelli e Roggero, magari anche l'altro ucciso? Due mesi prima della rapina a Roggero, i carabinieri chiesero l’arresto di uno dei rapinatori. Esclusiva x.com

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