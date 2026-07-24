Due mesi prima della rapina del 28 aprile 2021, i carabinieri di Alba avevano richiesto l’arresto di Andrea Spinelli, una delle vittime, per presunta estorsione a un imprenditore. L’ordine di arresto non è stato eseguito. La richiesta era legata a un’indagine ancora in corso. La vicenda riguarda anche un’altra persona coinvolta nella rapina, con dettagli sui procedimenti giudiziari ancora da chiarire.

Due mesi prima di quel drammatico 28 aprile 2021, i carabinieri di Alba avevano chiesto l’arresto per Andrea Spinelli, una delle vittime, per una presunta estorsione ai danni di un imprenditore Con i se e con i ma la storia non si fa. Ma nel caso Roggero sembra che ogni dettaglio conta.Il Foglio, con un’esclusiva, ha fatto emergereun fatto avvenuto solo due mesi prima quel fatidico 28 aprile 2021, quando il gioielliere ha inseguito e ucciso due ladri e ferito un terzo. Per Andrea Spinelli, una delle due vittime, i carabinieri di Alba avevano chiesto l’arresto perché avrebbe commesso un’estorsione ai danni di un imprenditore. Ma la Procura non richiese la misura cautelare e dispose solo una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, l’arresto mancato di una delle vittime due mesi prima della rapina

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