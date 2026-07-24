Due mesi prima della rapina alla gioielleria, i carabinieri di Alba avevano richiesto l’arresto di uno dei tre futuri rapinatori per un caso di estorsione. L’indagato avrebbe schiaffeggiato e minacciato di morte un imprenditore. La richiesta di arresto è stata respinta dalla Procura di Asti, che non ha autorizzato l’arresto. Uno dei rapinatori coinvolti, successivamente ucciso durante l’azione criminale, era stato indicato come responsabile di questa estorsione.

Due mesi prima della rapina alla gioielleria di Mario Roggero, i carabinieri di Alba chiesero alla Procura di Asti arrestare uno dei tre futuri rapinatori ( Andrea Spinelli, poi ucciso durante l’azione criminale dal gioielliere) perché aveva commesso un’estorsione ai danni di un imprenditore, schiaffeggiandolo e minacciandolo di morte. Ma i magistrati inquirenti non chiesero nessuna misura cautelare. L o scrive in esclusiva oggi su Il Foglio, Ermes Antonucci. Le minacce all’imprenditore e i soldi estorti. “L’8 febbraio 2021 – scrive Antonucci – Spinelli venne ingaggiato da una terza persona per estorcere denaro a un imprenditore. Spinelli prese appuntamento con la vittima e lo convinse a incontrarsi in un’abitazione nel comune di Bra, facendogli credere che avrebbe voluto parlare dello svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roggero, i carabinieri chiesero l’arresto per estorsione di uno dei rapinatori uccisi ma la Procura di Asti disse di no

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