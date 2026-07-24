Il Real Madrid punta a portare a termine l’acquisto di Rodri durante questa sessione di mercato estivo, anche se il centrocampista non desidera rinnovare con il Manchester City. Il contratto di Rodri con il club inglese scade nel 2027. La società spagnola è determinata a concludere l’accordo, considerando anche che il giocatore è originario di Madrid.

Il Real Madrid vorrebbe portare a casa Rodri (è madrileno) durante questo calciomercato estivo; il contratto del centrocampista col Manchester City scade nel 2027. Il Real Madrid vuole Rodri. Athletic scrive: I colloqui tra i due club devono ancora aver luogo, ma il Madrid è fiducioso che un accordo possa essere raggiunto. Avevamo riferito che i colloqui sul futuro al City di Rodri si sarebbero tenuti dopo la Coppa del Mondo, ma finora aveva mostrato poca voglia di estendere il suo contratto. Ha parlato del suo desiderio di tornare nel suo Paese d’origine lo scorso marzo: “Mi piacerebbe giocare di nuovo in Spagna, in Liga. A Madrid? Mi piacerebbe tornare, sì, ovviamente”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid è convinto di acquistare Rodri, lui non vuole rinnovare col City (Athletic)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RODRI WANT REAL MADRID! Florentino Pérez Is RECONSIDERING the Move!

Notizie e thread social correlati

Il Manchester City offre un nuovo accordo a Rodri tra l’interesse del Real MadridIl Manchester City ha proposto un rinnovo contrattuale a Rodri, il cui accordo attuale scadrà tra circa un anno.

Il Real Madrid insegue Rodri dopo che Guardiola lascia il Manchester CityIl Manchester City si prepara a perdere l’allenatore alla fine della stagione, secondo fonti inglesi.

Temi più discussi: Cosa serve perché il Real Madrid presenti un’offerta per Michael Olise: il Bayern lo valuta 200 milioni di euro; Mercato Eurolega, Hezonja lascia il Real Madrid e punta a tornare in NBA; Real Madrid e Adidas presentano la nuova seconda maglia dei Blancos 2026-27; Il Real Madrid è pronto a cedere Franco Mastantuono: 4 possibili destinazioni per la giovane stella argentina.

Ora è ufficiale: il Real Madrid firma Mikael Jantunen @Sportando x.com

Infinito Sergio Llull: la leggenda rinnova con il Real MadridSergio Llull continuerà a scrivere la storia del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del capitano fino al 30 giugno 2027, permettendogli di disputare la. pianetabasket.com

Il Real di Mourinho comincia con un 1-0: l'Alcorcon piegato da un rigore nel finaleIl Real Madrid ha iniziato con una vittoria la propria preparazione estiva. Nel primo test amichevole, la formazione allenata da José Mourinho ha superato di misura l'Alcorcon, club militante nella ... tuttomercatoweb.com