Il Manchester City ha proposto un rinnovo contrattuale a Rodri, il cui accordo attuale scadrà tra circa un anno. La società inglese ha presentato un’offerta per prolungare il contratto del centrocampista, che ha attirato anche l’interesse del Real Madrid. La trattativa riguarda un possibile prolungamento dell’accordo già in corso, mentre il giocatore si trova in una fase di valutazione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Fabrizio Romano, il Manchester City ha offerto a Rodri un nuovo contratto, con quello attuale a poco più di un anno dalla scadenza. Lo spagnolo, descritto principalmente come un centrocampista difensivo ma che rappresenta una minaccia significativa anche dall’altra parte del campo, compirà 30 anni quest’estate e avrà una grande decisione da prendere. Recentemente ha parlato molto apertamente della possibilità di giocare per il Real Madrid ad un certo punto. Eppure, non ci sono dubbi sul fatto che sia emotivamente legato al Manchester City, il club in cui è diventato uno dei migliori giocatori...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester City offre un nuovo accordo a Rodri tra l’interesse del Real Madrid

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