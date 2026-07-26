Gonfiabile per bambini sollevato da una raffica di vento | tre bambini feriti a Roccaraso

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre bambini sono rimasti feriti dopo che un gonfiabile è stato sollevato da una raffica di vento a Roccaraso. Uno di loro, di dieci anni, ha subito traumi di varia entità. L’incidente si è verificato durante un evento all’aperto, e i bambini sono stati soccorsi dai sanitari presenti sul posto. Non risultano altre persone coinvolte o ferite. I bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

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Un gonfiabile sollevato da una raffica di vento: feriti tre bimbi al suo interno. La più grave ha 10 anni e ha riportato diversi traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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