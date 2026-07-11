Tre bambini sono stati coinvolti in un incidente vicino a piscine gonfiabili e bagnetti, rischiando di annegare. Il pediatra ha sottolineato che anche pochi centimetri di acqua possono essere pericolosi. L’incidente si è verificato mentre i bambini erano sotto la supervisione di adulti, ma nessuno si è accorto del pericolo in tempo. La situazione ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

«Non lasciate mai i bambini da soli vicino all’acqua, nemmeno in pochi centimetri». L’appello arriva dal primario del reparto di pediatria di Treviso, Stefano Martelossi, che vuole rivolgersi direttamente alle famiglie anche alla luce dei casi, molto recenti, di tre bambini trevigiani che sono finiti ricoverati in ospedale dopo aver rischiato l’annegamento.Trovati dai rispettivi genitori con la testa sott’acqua, sono stati tutti salvati, ma si è reso necessario sottoporli alle cure del pronto soccorso. I tre bimbi, tutti sotto i tre anni, sono arrivati in ospedale, al Ca’ Foncello di Treviso, dopo incidenti del tutto distinti tra loro ma con... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, tre bimbi rischiano di annegare tra bagnetti e piscine gonfiabili. Il pediatra: «Anche pochi centimetri d’acqua possono essere fatali»

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