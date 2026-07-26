Lui, la destra, la conosce benissimo. Ecco perché le parole su Roberto Vannacci espresse sui social da Francesco Storace, storico esponente del Movimento Sociale, poi di Alleanza Nazionale da fidatissimo governatore di Gianfranco Fini, quindi fondatore de La Destra (appunto) nonché governatore del Lazio, contano. Eccome, se contano. E dividono i commentatori. Secondo molti commentatori, il generale fondatore di Futuro nazionale non rappresenterebbe solo la "nuova" destra. Ma addirittura quella " vera ". Un colpo duro a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia, ma pure a Matteo Salvini e alla Lega. D'altronde, Vannacci ha debuttato in politica proprio con la Lega, salendo sul. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Vannacci "andrà a sbattere": la clamorosa profezia (nera) di Storace

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ROBERTO VANNACCI: perché la DESTRA ha iniziato ad avere PAURA di lui

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Skinhead, pregiudicati, filorussi: la galassia nera di Roberto Vannacci (e le accuse di massoneria)Tra le persone sotto osservazione ci sono skinheads, pregiudicati ed estremisti di destra.

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Ultimo invio di S’È DESTRA prima della pausa estiva. Oggi parliamo dell’ascesa fulminea nei sondaggi di Roberto Vannacci, e del come e del perché la destra italiana è andata sempre più a destra. x.com

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Vannacci lancia una nuova provocazione con l'IA sulla grazia a Roggero. E tira in ballo Mattarella. Il videoA corredo del filmato, Vannacci accompagna il messaggio con una breve frase: Grazia per Roggero, seguita dall'emoji delle mani giunte, dalla parola Amen e dal collegamento a una petizione online ... tg.la7.it